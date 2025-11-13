Producția industrială din România a înregistrat o scădere de 1% în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Diminuarea s-a produs atât în termeni de serie brută, cât și în serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Astfel, în perioada ianuarie – septembrie 2025, industria prelucrătoare a consemnat un recul de 1,3%, iar industria extractivă de 1%. Singurul sector în creștere a fost cel al producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a avansat cu 0,5%.

Pe baza seriei ajustate, producția industrială a fost mai mică cu 0,6%, pe fondul scăderilor din industria prelucrătoare (-0,8%) și extractivă (-1%), în timp ce producția de energie a crescut cu 1%.

Față de septembrie 2024, producția industrială (serie brută) a crescut cu 2,6%, impulsionată de industria prelucrătoare (+3,1%), în timp ce industria extractivă a scăzut cu 0,8%. Sectorul energetic a înregistrat un recul ușor, de 0,1%.

Comparativ cu luna august 2025, producția industrială a crescut cu 20,7% (serie brută), în special datorită industriei prelucrătoare, care a raportat un salt de 26,7%, în timp ce furnizarea de energie a scăzut cu 6,8%.

Datele INS arată că, deși producția industrială a avut o revenire în septembrie, trendul general al anului rămâne ușor negativ, pe fondul unei activități mai reduse în sectoarele extractiv și prelucrător.

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentPrețurile carburanților au sărit în aer. Motorina, cea mai mare cotație de la începutul anului. De ce ieșirea Lukoil de pe piață ar agrava criza?
Articolul următorDonald Trump a semnat legea care pune punct celui mai lung blocaj bugetar din istoria Americii

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau