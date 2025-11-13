Producția industrială din România a înregistrat o scădere de 1% în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Diminuarea s-a produs atât în termeni de serie brută, cât și în serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Astfel, în perioada ianuarie – septembrie 2025, industria prelucrătoare a consemnat un recul de 1,3%, iar industria extractivă de 1%. Singurul sector în creștere a fost cel al producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a avansat cu 0,5%.

Pe baza seriei ajustate, producția industrială a fost mai mică cu 0,6%, pe fondul scăderilor din industria prelucrătoare (-0,8%) și extractivă (-1%), în timp ce producția de energie a crescut cu 1%.

Față de septembrie 2024, producția industrială (serie brută) a crescut cu 2,6%, impulsionată de industria prelucrătoare (+3,1%), în timp ce industria extractivă a scăzut cu 0,8%. Sectorul energetic a înregistrat un recul ușor, de 0,1%.

Comparativ cu luna august 2025, producția industrială a crescut cu 20,7% (serie brută), în special datorită industriei prelucrătoare, care a raportat un salt de 26,7%, în timp ce furnizarea de energie a scăzut cu 6,8%.

Datele INS arată că, deși producția industrială a avut o revenire în septembrie, trendul general al anului rămâne ușor negativ, pe fondul unei activități mai reduse în sectoarele extractiv și prelucrător.

Sursa: Realitatea Financiara