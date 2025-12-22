Producția de țiței a României a scăzut cu 7,7% în primele zece luni ale acestui an în comparație cu cea din perioada similară a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cantitatea de țiței produsă de România în primele zece luni ale anului 2025 a fost de peste 2,07 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 173.400 tep mai mică (-7,7%) faţă de cea din perioada similară a anului trecut.

Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 7,74 milioane tep, cu aproximativ 1,1 milioane tep peste cele consemnate în primele zece luni ale anului precedent (+16,5%).

Producția de țiței ar urma să scadă cu un ritm mediu anual de 2,5%, până în 2027

Potrivit ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%, potrivit Agerpres.

Astfel, pentru anul 2025, este estimată o cantitate de ţiţei de 2,74 milioane tep (-2,8%, în comparație cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) şi în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie.

Importul de ţiţei este preconizat în creștere la 7,8 milioane tep, în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%, timp în care va creşte cu 10,4% în 2025 – la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 – la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027