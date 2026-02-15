Numărul salariaților din București a ajuns, la finalul lunii noiembrie 2025, la 1.113.044 persoane, înregistrând o scădere ușoară față de luna precedentă — mai exact minus 880 de persoane, adică –0,08%.

Aceste date provin din raportările lunare ale Institutului Național de Statistică privind piața muncii în Capitală.

Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, Bucureștiul rămâne cea mai mare piață a muncii din România, chiar dacă în luna noiembrie 2025 s‑a înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă.

Ce arată datele INS:

Numărul total al salariaților în Capitală: 1.113.044 persoane

Scădere față de octombrie 2025: –880 persoane

Ritmul scăderii: –0,08%

Contextul pieței muncii în București

INS arată în mod constant că Bucureștiul concentrează:

aproape 25% din totalul salariaților din România ,

, cele mai mari salarii medii nete din țară,

cea mai mare pondere a angajaților în servicii, IT, comunicații, administrație și sectorul financiar.

În lunile de toamnă, fluctuațiile mici sunt obișnuite, fiind influențate de:

finalizarea unor proiecte sezoniere,

ajustări în sectorul privat,

contracte pe durată determinată care se încheie spre final de an.

Tendință generală

Chiar dacă noiembrie a adus o scădere minoră, Capitala rămâne singura regiune cu peste 1 milion de salariați, iar trendul anual (2025 față de 2024) a fost în continuare unul ușor ascendent, potrivit seriilor statistice INS.