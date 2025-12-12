Câștigul salarial mediu net la nivelul economiei naționale a ajuns în luna octombrie 2025 la 5.492 de lei, marcând o creștere de 4,3% față de aceeași lună a anului precedent, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai ridicate valori salariale s-au înregistrat în activitățile de servicii din tehnologia informației, unde media netă a ajuns la 11.810 lei. La polul opus s-au situat angajații din hoteluri și restaurante, cu un salariu mediu net de 3.396 de lei.

Câștigul salarial mediu brut a fost, în octombrie, de 9.152 de lei, cu 74 de lei (+0,8%) peste nivelul din luna septembrie. INS subliniază că evoluțiile salariale din cursul anului sunt influențate de acordarea primelor ocazionale, a bonusurilor anuale și a altor drepturi, care conduc la fluctuații temporare, dar care se estompează la nivelul mediei anuale.

Comparativ cu luna septembrie 2025, în majoritatea sectoarelor economice s-au înregistrat creșteri ale salariului mediu net ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești, dar și datorită unor rezultate mai bune în producție sau a unor încasări mai mari. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în fabricarea calculatoarelor și produselor electronice și optice (+12,9%), precum și în tranzacții imobiliare, tipărire și reproducerea înregistrărilor, intermedieri financiare și asigurări, unde avansul a variat între 4% și 5,5%.

Pe de altă parte, unele sectoare au raportat scăderi, pe fondul acordării în luna precedentă a unor bonusuri care au ridicat temporar nivelul salariilor. Printre acestea se numără activitățile auxiliare pentru intermedieri financiare, asigurări și fonduri de pensii (-14,2%), extracția petrolului brut și a gazelor naturale (-13,9%), precum și industria metalurgică, produse de cocserie și prelucrarea țițeiului, cu diminuări între 5,5% și 8,5%.

În sectorul bugetar, salariile au continuat să crească în octombrie. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat în învățământ (+2,4%), datorită plății suplimentare cu ora a cadrelor didactice. Au urmat administrația publică (+0,8%) și sănătatea și asistența socială (+0,2%).

În ansamblu, datele INS arată o evoluție pozitivă a veniturilor salariale în luna octombrie, susținută atât de performanțele economice, cât și de acordarea unor prime sezoniere.

Sursa: Realitatea Financiara