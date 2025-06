CFR Călători riscă să se închidă pentru că nu-și mai poate acoperi cheltuielile lunare. Conform unui document oficial trimis de companie Ministerului Transporturilor, CFR Călători a anunțat că furnizorul de motorină a suspendat deja livrările de combustibil pentru locomotive din cauza datoriile neachitate.

De asemenea, trenurile pe liniile neeletrificate vor fi oprite. Și alte curse pentru călători ar putea fi anulate. Tot din cauza datoriilor, CFR Călători va suspenda și eliberea biletelor de tren cu anticipație. CFR Călători are în prezent datorii totale de 510 mii de lei. În plus, are și pierderi uriașe. Doar în primele patru luni ale anului trecut a înregistrat pierderi de aproape 150 de mii de lei.