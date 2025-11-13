Postul Crăciunului bate la ușă, dar pentru o mare parte dintre români, tradiția e tot mai greu de onorat. Scumpirile neîncetate la legume, fructe și alimente de bază au transformat regimul de post într-un lux, făcând ca pregătirea meselor specifice să fie o povară tot mai mare pentru bugetul familiei.

Ceapa, morcovii și usturoiul costă aproape cât o friptură, iar fructele par tot mai mult un lux de sezon. Pe deasupra, inflația continuă să apese pe bugetele familiilor: în luna octombrie, rata anuală a urcat la 9,8%, cu cele mai mari scumpiri ale facturilor, unde prețurile au explodat cu peste 22%.

Post cu preț dublu. Legume la preț de friptură

Într-o piață din Capitală, oamenii vin, se uită și pleacă. Majoritatea au renunțat să mai țină postul din cauza faptului că legumele s-au scumpit iar pensiile și salariile sunt foarte mici.

„ – Cât cumpără oamenii acum? Câte un kilogram?

– Nu, câteva bucăți din fiecare.

– Cât e un preț al coșului?

– E și de 100 de lei, dar e și de 2 lei, 1,32.

– Vi se strică produsele?

– Nu, cer mai puțin ca să le dau.

– E greu pentru orice om. Mi-e teamă că o sa fie mai greu.”, spun oamenii.

„E o situație extrem de gravă, mai ales pentru cei care sunt plătiți cu minim pe economie. Nu mai zic de pensionari sau familii cu copii.

E o situație, care din punctul meu de vedere trebuie să ridice niște semnale de alarmă la Palatul Victoria, iar autoritățile să ia măsuri pentru a tempera creșterea asta de prețuri.”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

„Au crescut foarte mult prețurile… și la banii pe care îi avem… salarii și pensii… supraviețuim așa la limită. Asta e… trebuie să supraviețuim.”, a zis o femeie.

