Banca Națională a României (BNR) a aprobat Raportul asupra Inflației (noiembrie 2025), care anticipează o traiectorie a inflației mult mai dificilă decât se prevedea anterior. Rata anuală a inflației va consemna o scădere modestă în următoarele trei trimestre, menținându-se pe o traiectorie fluctuantă și semnificativ mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.
Cauzele Ritmului Încetinit
Această revizuire negativă este cauzată de două șocuri succesive pe partea ofertei:
- Expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică (de la 1 iulie).
- Majorarea cotelor de TVA și a accizelor (de la 1 august).
Aceste efecte directe tranzitorii au fost peste așteptări, afectând prioritar prețurile energiei electrice și ale combustibililor.
Când Vine Corecția Abruptă?
BNR estimează că o corecție descendentă abruptă va veni abia în trimestrul III al anului 2026, odată cu epuizarea completă a efectelor celor două șocuri. Ulterior, inflația își va relua descreșterea într-un ritm mai lent, reintrând în intervalul țintei BNR abia în trimestrul I 2027.
Această revenire lentă este pusă pe seama intensificării presiunilor dezinflaționiste generate de creșterea deficitului de cerere agregată, amplificat de pachetele de măsuri fiscal-bugetare corective implementate din august 2025.
Contextul Economic: Incertitudini și Măsuri Fiscale
Evoluția Recentă a Inflației (T3 2025)
- Rata anuală a inflației a crescut pe ansamblul trimestrului III 2025 la 9,88% (de la 5,66% în iunie), impactată de șocurile pe energie și TVA/accize.
- Inflația CORE2 ajustat (care exclude prețurile volatile) și-a accelerat creșterea, ajungând la 8,1% în septembrie (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării cotelor de TVA asupra prețurilor de consum.
- În octombrie 2025, rata inflației a scăzut marginal la 9,76%.
Activitatea Economică și Riscuri
- PIB: Activitatea economică a crescut cu 1,2% în T2 2025, după o stagnare în T1.
- Cererea Agregată: Se anticipează o cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025. Scăderea cererii interne a fost parțial compensată de evoluția exportului net, care a redus considerabil deficitul comercial.
- Piața Muncii: S-au înregistrat noi descreșteri ale efectivului de salariați în iulie-august, iar rata șomajului BIM s-a redus ușor în T3 (după ce s-a menținut la o medie de 6,0% în T1 și T2).
- Risc Major: Persistă incertitudini legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară și de riscuri externe (tensiuni comerciale, războiul din Ucraina).
- Soluția BNR: Absorbția maximă a fondurilor europene (Next Generation EU) este esențială pentru a contrabalansa parțial efectele contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictelor geopolitice.
Piața Financiară
- Creditul Privat: Dinamica anuală și-a prelungit descreșterea la 7,5% în septembrie (de la 8% în august), în special din cauza scăderii creditelor acordate societăților nefinanciare.
- Dobânzi și Randamente: Randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat au înregistrat o traiectorie pronunțat descendentă de la mijlocul lui octombrie, atingând minime ale ultimelor 12 luni.