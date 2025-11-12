Banca Națională a României (BNR) a aprobat Raportul asupra Inflației (noiembrie 2025), care anticipează o traiectorie a inflației mult mai dificilă decât se prevedea anterior. Rata anuală a inflației va consemna o scădere modestă în următoarele trei trimestre, menținându-se pe o traiectorie fluctuantă și semnificativ mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Cauzele Ritmului Încetinit

Această revizuire negativă este cauzată de două șocuri succesive pe partea ofertei:

Expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică (de la 1 iulie). Majorarea cotelor de TVA și a accizelor (de la 1 august).

Aceste efecte directe tranzitorii au fost peste așteptări, afectând prioritar prețurile energiei electrice și ale combustibililor.

Când Vine Corecția Abruptă?

BNR estimează că o corecție descendentă abruptă va veni abia în trimestrul III al anului 2026, odată cu epuizarea completă a efectelor celor două șocuri. Ulterior, inflația își va relua descreșterea într-un ritm mai lent, reintrând în intervalul țintei BNR abia în trimestrul I 2027.

Această revenire lentă este pusă pe seama intensificării presiunilor dezinflaționiste generate de creșterea deficitului de cerere agregată, amplificat de pachetele de măsuri fiscal-bugetare corective implementate din august 2025.

Contextul Economic: Incertitudini și Măsuri Fiscale

Evoluția Recentă a Inflației (T3 2025)

Rata anuală a inflației a crescut pe ansamblul trimestrului III 2025 la 9,88% (de la 5,66% în iunie), impactată de șocurile pe energie și TVA/accize.

la (de la 5,66% în iunie), impactată de șocurile pe energie și TVA/accize. Inflația CORE2 ajustat (care exclude prețurile volatile) și-a accelerat creșterea, ajungând la 8,1% în septembrie (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării cotelor de TVA asupra prețurilor de consum.

(care exclude prețurile volatile) și-a accelerat creșterea, ajungând la (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării cotelor de TVA asupra prețurilor de consum. În octombrie 2025, rata inflației a scăzut marginal la 9,76%.

Activitatea Economică și Riscuri

PIB: Activitatea economică a crescut cu 1,2% în T2 2025, după o stagnare în T1.

Activitatea economică a crescut cu 1,2% în T2 2025, după o stagnare în T1. Cererea Agregată: Se anticipează o cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025. Scăderea cererii interne a fost parțial compensată de evoluția exportului net, care a redus considerabil deficitul comercial.

Se anticipează o a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025. Scăderea cererii interne a fost parțial compensată de evoluția exportului net, care a redus considerabil deficitul comercial. Piața Muncii: S-au înregistrat noi descreșteri ale efectivului de salariați în iulie-august, iar rata șomajului BIM s-a redus ușor în T3 (după ce s-a menținut la o medie de 6,0% în T1 și T2).

S-au înregistrat noi descreșteri ale efectivului de salariați în iulie-august, iar în T3 (după ce s-a menținut la o medie de 6,0% în T1 și T2). Risc Major: Persistă incertitudini legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară și de riscuri externe (tensiuni comerciale, războiul din Ucraina).

Persistă legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară și de riscuri externe (tensiuni comerciale, războiul din Ucraina). Soluția BNR: Absorbția maximă a fondurilor europene (Next Generation EU) este esențială pentru a contrabalansa parțial efectele contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictelor geopolitice.

Piața Financiară