Prețurile de consum din Bulgaria au înregistrat în septembrie cea mai mare creștere din aproape doi ani, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (NSI), citate de DPA.

Rata anuală a inflației a urcat la 5,6%, față de 5,3% în august — cel mai ridicat nivel de la octombrie 2023, când inflația era de 5,8%. Creșterea a fost alimentată în special de scumpirea utilităților și a serviciilor: costurile cu locuința și utilitățile au crescut cu 8,7%, iar prețurile serviciilor cu 8,8%. În schimb, prețurile la alimente și băuturi nealcoolice au avansat mai lent, cu 6,2%, față de 6,9% în luna precedentă.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) — utilizat pentru comparații la nivelul Uniunii Europene — a urcat la 4,1%, de la 3,5% în august. În ritm lunar, rata inflației s-a redus la 0,8%.

Potrivit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), economia Bulgariei este pe o traiectorie de creștere solidă. Instituția a revizuit în sus prognoza de creștere a PIB-ului la 3,2% în 2025, în urma unui avans de 2,8% în 2024. Redresarea investițiilor publice și consumul privat rezilient au susținut economia, în timp ce șomajul a scăzut la 3,6% la mijlocul anului.

Totuși, BERD avertizează asupra unor riscuri fiscale generate de creșterea mai rapidă a cheltuielilor guvernamentale față de venituri. Pe termen mediu, aprobarea aderării Bulgariei la zona euro ar putea consolida investițiile private și îmbunătăți ratingul de credit al țării, reducând costurile de finanțare.