Inflația anuală din zona euro a scăzut la 2% în luna decembrie, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat, revenind exact la nivelul-țintă stabilit de Banca Centrală Europeană. Evoluția confirmă estimările economiștilor și marchează o ușoară temperare față de luna noiembrie, când rata inflației a fost de 2,1%.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale energiei și alimentelor, a coborât la 2,3%, iar inflația din sectorul serviciilor s-a redus la 3,4%, semnalând o moderare treptată a presiunilor asupra prețurilor. În acest context, BCE a menținut dobânda facilității de depozit la 2% pentru a patra ședință consecutivă, după ultima reducere operată în luna iunie, în cadrul ciclului de relaxare monetară început în 2024.

Deși conducerea BCE a transmis că procesul de reducere a dobânzilor se apropie de final, revenirea inflației la țintă este văzută de unii analiști drept un posibil argument pentru noi ajustări în 2026. Piețele financiare au reacționat moderat, însă stabilizarea inflației ar putea oferi băncii centrale un spațiu mai larg pentru stimularea economiei în perioada următoare.

Sursa: Realitatea Financiara