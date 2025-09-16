Inflația a ajuns la aproape 10%, în luna august a acestui an, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că măsurile economice incluse în două pachete succesive, alături de acțiunile de control al cheltuielilor bugetare, vor contribui la temperarea presiunilor inflaționiste.

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, susține că nivelul inflației va reveni la intervalul de referință la sfârșitul anului 2026. Promisiunea acestuia a sosit după ce nivelul inflației a ajuns la aproape 10% la finalul lunii august,

Potrivit ministrului, măsurile economice incluse în două pachete succesive, alături de acțiunile de control al cheltuielilor bugetare, vor contribui la temperarea presiunilor inflaționiste. Aceste intervenții sunt menite să stabilizeze economia și să readucă inflația în limitele țintite de BNR.

În privința unui eventual scenariu în care inflația ar putea urca până la 15%, Alexandru Nazare a evitat să facă predicții, subliniind doar că autoritățile își mențin planul de a gestiona impactul economic și de a readuce indicatorii macroeconomici la niveluri sustenabile.

Nazare speră că austeritatea lui Bolojan va reduce inflația

„Din evaluările Băncii Naționale și din evaluările noastre, vorbim de o creștere temporară a inflației. Chiar dacă nivelul inflației este ridicat, acesta în paralel cu măsurile pe care le luăm revine la finalul anului viitor în intervalul de referință, ceea ce înseamnă că e o chestiune temporară, nu este o chestiune permanentă. Măsurile din pachetul 1 și măsurile din pachetul 2 plus rezultatele pe care le vom avea în această perioadă în privința ținerii sub control a cheltuielilor vor temera acest puseu”, a declarat ministrul la un post TV.

Fără noi taxe, promit guvernanții, deși…

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că nu vor mai fi introduse noi creșteri de taxe și impozite în perioada următoare, subliniind că pachetul de măsuri fiscale este considerat încheiat. Oficialul a explicat că în prezent mai rămâne de clarificat doar partea de administrație locală, unde nu s-a ajuns încă la un consens în cadrul coaliției, dar care urmează să fie rezolvată cât mai curând. Obiectivul principal rămâne crearea unui stat mai suplu, prin reducerea cheltuielilor salariale din sistemul public și menținerea acelorași servicii la un cost mai mic.

„Din punctul nostru de vedere, pachetul de măsuri fiscale este terminat, nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. (…)Urmează partea de administrație locală unde nu am avut înțelegere în coaliție, dar în cel mai scurt timp posibil să îl eliminăm și pe acela și trebuie să creăm un stat mai suplu. În cazul serviciilor publice, nu vreau să vorbim acuma de servicii suplimentare, adică trebuie să oferim aceleași servicii la un cost mai redus. Asta înseamnă un stat mai suplu, să reducem cheltuielile salariale în sistemul de stat”, a declarat vicepremierul.

Vicepremierul spune că nu vrea creșterea TVA în industria Horeca

În ceea ce privește domeniul Horeca, Tanczos Barna s-a declarat ferm împotriva majorării TVA. Vicepremierul a subliniat că o cotă standard de 21% ar reprezenta un dezavantaj major pentru sectorul ospitalității din România, care ar pierde competitivitatea în raport cu alte țări. Potrivit acestuia, menținerea cotei reduse de TVA este posibilă doar în condițiile unor încasări bune în acest domeniu. Anul 2024 a fost unul dificil pentru Horeca, iar Guvernul consideră o prioritate susținerea sectorului prin păstrarea cotei reduse.

„Eu personal sunt un adversar înverșunat în ce privește majorarea TVA în Horeca. (…) Am susținut de la bun început că ar fi un avantaj competitiv pierdut sau un dezavantaj uriaș pentru Horeca din România dacă am fi la o cotă de TVA standard. Această situație poate fi menținută cu cota redusă susținută doar dacă merg bine încasările și în Horeca. Este un an greu în Horeca, deci e o provocare importantă și pentru sector, dar și pentru Guvern ca să mențină această cotă redusă”, a completat Barna.

Ionuț Dumitru spune că este prea devreme pentru noi măsuri fiscale

Consilierul premierului, economistul Ionuț Dumitru, a confirmat că, în perioada următoare, nu vor fi luate în calcul noi creșteri de taxe, subliniind că este important să fie analizat mai întâi impactul măsurilor fiscale deja implementate. Pachetul fiscal numărul 1, intrat în vigoare după 1 august, a adus creșteri de TVA și de accize, iar de la începutul anului viitor urmează majorarea impozitului pe proprietate.

Potrivit lui Ionuț Dumitru, efectele acestor măsuri ar trebui să fie suficiente pentru a reduce deficitul bugetar la nivelul de aproximativ 6%, conform angajamentelor internaționale ale României. Economistul a subliniat că unele taxe, în special cele legate de consum, au crescut deja semnificativ, motiv pentru care nu ar mai fi justificată o nouă rundă de majorări.

„În momentul de față cred că trebuie să așteptăm să vedem care este impactul pachetului fiscal numărul 1, adică ce s-a decis acum ceva timp și a intrat în vigoare după 1 august, creșterea TVA, creșterea de accize. Mai sunt ceva creșteri de taxe de la începutul anului viitor, impozit pe proprietate, dar în esență, în momentul de față cred că trebuie văzut care este impactul acestor măsuri care s-au implementat deja și sperăm că efectele vor fi cele anticipate.

Și în mod normal n-ar trebui să mai luăm în discuție în perioada următoare creșteri de taxe, pentru că au crescut destul de semnificativ anumite taxe, în special în zona consumului. Și atunci trebuie să vezi care sunt efectele și în mod normal, calculele arată că anul viitor, cu măsurile care s-au luat, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul bugetar în zona lui 6% așa cum ar trebui, conform angajamentelor pe care România și le-a asumat. Deci, nu ar trebui să ne gândim la creșteri suplimentare de taxe în momentul de față și să vedem cum reacționează economia la măsurile care s-au luat deja”, a spus Ionuț Dumitru.