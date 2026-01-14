Rata anuală a inflației în România a ajuns la 9,7% în luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Nivelul este ușor mai redus față de luna noiembrie 2025, când inflația anuală a fost de 9,8%, semnalând o temperare modestă a creșterii prețurilor.

INS arată că indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 0,22% în decembrie 2025 față de luna precedentă. Pe ansamblul anului, rata medie a modificării prețurilor de consum în perioada ianuarie–decembrie 2025, comparativ cu intervalul similar din 2024, a fost de 7,3%.

Calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), rata anuală a inflației a fost de 8,6% în decembrie 2025, iar rata medie anuală, determinată pe baza acestui indicator, s-a situat la 6,8%.

La nivelul principalelor grupe de consum, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75% față de decembrie 2024. Cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la cacao și cafea, cu aproape 25%, în timp ce cartofii au consemnat cea mai accentuată ieftinire, de 11%.

Mărfurile nealimentare au avut o creștere anuală de 10,48%, influențată puternic de scumpirea energiei electrice, care a urcat cu peste 60% față de anul anterior. Totodată, categoria energie electrică, gaze și încălzire centrală a înregistrat un avans de 37,54%.

În cazul serviciilor, prețurile au crescut cu 11% în decembrie 2025 față de aceeași lună din 2024, transportul feroviar CFR fiind cel mai afectat, cu o majorare anuală de 24,4%.

Datele INS arată că, deși inflația a înregistrat o ușoară scădere la final de an, costurile ridicate la energie și servicii continuă să exercite presiuni semnificative asupra bugetelor populației.

Sursa: Realitatea Financiara