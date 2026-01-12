Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, luni, 12 ianuarie, la 6,06% pe an, de la 6,10% pe an în şedinţa precedentă, arată datele publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,17% pe an, de la 6,23% cât a fost vineri, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,40% de la 6,44%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Sursa: Realitatea Financiara