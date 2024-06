Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o ușoară scădere vineri, ajungând la 6,02% pe an, față de 6,03% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Această variație, deși mică, reflectă tendințele de pe piața interbancară și are un impact direct asupra costurilor suportate de consumatori pentru creditele lor.

Evoluția ROBOR în ultimele luni

La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era de 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost mult mai ridicat, situându-se la 7,56%. Aceasta arată o tendință generală de scădere pe parcursul ultimelor luni, indicând o posibilă stabilizare a pieței financiare și a costurilor creditelor.

Alte indici ROBOR

ROBOR la șase luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,04% pe an, de la 6,05% în ziua precedentă.

ROBOR la 12 luni a coborât la valoarea de 6,05%, de la 6,06%.

IRCC – Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,90% pe an. IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2023, în scădere față de cel din trimestrul anterior, de 5,97%.

Importanța OUG 19/2019

În luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019, care a modificat modul de calcul al ratei pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Acest act normativ a introdus IRCC, calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, înlocuind astfel vechiul mecanism de calcul bazat pe ROBOR. Scopul acestei modificări a fost de a oferi o reflectare mai precisă a condițiilor de pe piața interbancară și de a stabiliza costurile creditelor pentru consumatori.

Impactul asupra consumatorilor

Scăderea treptată a indicilor ROBOR și a IRCC este o veste bună pentru consumatori, deoarece se traduce prin costuri mai mici pentru creditele cu dobândă variabilă. Deși fluctuațiile sunt mici, ele reflectă o tendință de stabilizare a pieței financiare, ceea ce poate reduce povara financiară asupra celor cu credite active.

Evoluția indicilor ROBOR și IRCC este esențială pentru determinarea costurilor creditelor în lei cu dobândă variabilă. Scăderea recentă a acestor indici este un indicator pozitiv pentru consumatori, sugerând o stabilizare a pieței financiare și costuri mai reduse pentru credite. Rămâne de văzut cum vor evolua acești indici în lunile următoare și ce impact vor avea asupra economiei și asupra consumatorilor individuali.

