Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, joi, la 6,30% pe an, de la 6,32% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,44% pe an, de la 6,46%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,65% de la 6,67%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.

Sursa: Realitatea Financiara