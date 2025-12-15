Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, luni, 15 decembrie, la 6,19% pe an, de la 6,20% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,33% pe an, de la 6,34%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,53% de la 6,54%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.