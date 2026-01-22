Directorul executiv al AJOFM, Augustin Alexandru Molnar, a declarat joi, pentru Agerpres, că aceasta este cea mai recentă notificare de concedieri colective înregistrată de instituție, iar compania a anunțat că va renunța treptat la o parte dintre angajați.

În total, ar urma să fie disponibilizați 465 de angajați dintre cei aproximativ 1.600, în perioada martie – august.

”Înainte ca angajații să fie disponibilizați, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceștia. De asemenea, vom oferi celor afectați servicii de preconcediere, respectiv vor fi consiliați privind oportunitățile de pe piața muncii și beneficiile reintregrării în câmpul muncii”, a explicat Molnar.

Reprezentanții AJOFM precizează că numărul de persoane comunicat de angajatori în notificările de concedieri colective nu corespunde întotdeauna cu numărul celor disponibilizați, deoarece, până la finalizarea procedurii, fie angajatorul își poate reorganiza activitatea, fie cei ale căror contracte de muncă încetează își găsesc de lucru chiar în perioada preavizului. De asemenea, sunt situații în care cei vizați de concediere îndeplinesc condițiile de pensionare.

Angajați din fabrică au confirmat, pentru Agerpres, că vor fi plătite salarii compensatorii celor disponibilizați, în funcție de vechimea acestora.

La finalul lunii decembrie, înainte de a transmite notificarea către AJOFM, compania a informat Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad că va opera concedieri colective în prima parte a anului 2026.

Tot la finalul anului trecut, producătorul de componente auto Aptiv Ineu și-a închis fabrica, pentru a-și muta producția în afara Uniunii Europene. Autoritățile au fost notificate de concedierea a circa 900 de salariați.

De asemenea, la finalul lunii iunie 2025, fabrica de vagoane marfă din Arad, Astra Rail Industries, care a fost deținută de compania Greenbrier, a fost închisă și au fost disponibilizați 699 de salariați.

Astfel, numărul șomerilor din județul Arad a crescut cu 11% pe parcursul anului 2025, iar rata șomajului a ajuns la 2,01% (3.847 șomeri) la finalul lunii decembrie, arată datele AJOFM.