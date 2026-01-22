Fabrica din Arad a companiei Leoni a finalizat calendarul concedierilor colective anunțate în luna decembrie și a transmis Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) că sunt vizați 465 de angajați, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie, procedura urmând să se încheie în august, potrivit realitatea.net

 
