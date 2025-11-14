Cristian Rizea a postat pe canalul său de Telegram niște imagini cu Florian Coldea și o doamnă misterioasă din aeroport.

Cristian Rizea a postat pe o rețea de socializare imagini cu Generalul Negru Florian Coldea, filmat în Nisa alături de o doamnă misterioasă. Acesta se plimbă nestingherit în destinații de lux, asta în timp ce Calin Georgescu trebuie să vină la control judiciar în fiecare săptămână.

Deși și Florian Coldea are control judiciar, acestuia i s-a ridicat această restricție și poate călători și merge în destinații de lux.

Coldea a primit termen peste o lună în proces după ce a durat jumătate de an sa înceapa efectiv.