Proiectul noilor taxe locale pentru București, aflat în prezent în consultare publică, arată creșteri semnificative ale impozitelor auto începând cu 1 ianuarie. Pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1 litru, impozitul se va dubla și va ajunge în jurul sumei de 82 de lei.

În cazul aceleiași norme de poluare, dar cu o capacitate cilindrică de 2 litri, proprietarii ar urma să plătească aproximativ 250 de lei. La vehiculele Euro 4, un autoturism de 1.500 cm³ va avea un impozit de circa 150 de lei.

Pentru mașinile Euro 3 cu motoare mari, de aproximativ 2,5 litri, costurile cresc considerabil: noul impozit ar putea ajunge la aproape 1.200 de lei. Aceste valori sunt orientative, deoarece fiecare primărie își va aplica propriile ajustări. În București, toate cele șase sectoare vor avea însă aceleași taxe, după votul Consiliului General.

Schimbările îi afectează și pe proprietarii de mașini electrice, care nu vor mai beneficia de scutire totală. Ei vor achita o taxă anuală de 40 de lei. Autovehiculele hibride vor avea impozite cuprinse între 16 și 76 de lei, în funcție de caracteristicile tehnice.

Sursa: Realitatea Financiara