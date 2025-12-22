Decizia a fost luată de Consiliul Local Oradea, iar primarul Florin Birta spune că municipalitatea nu are de ales, fiind obligată să aplice noile reguli fiscale stabilite la nivel național.

Concret, impozitul pentru un apartament cu două camere în zona centrală urcă de la 178 de lei la 456, iar pentru unul cu trei camere de la 289 la aproape 600 de lei.

În plus dispar scutirile pentru persoanele cu venituri mici, pentru donatorii de sânge sau pentru persoanele cu dizabilități, iar proprietarii de mașini electrice vor plăti pentru prima dată 80 de lei pe an.

Se scumpesc și serviciile publice, de la biletele la ștrand și grădina zoologică până la taxele pentru ocuparea domeniului public.

Totodată, 26 de clădiri aflate în stare de degradare vor fi supraimpozitate cu 500%. Primăria susține că măsurile sunt inevitabile din cauza inflației și a costurilor tot mai mari, însă pentru mulți locuitorii aceste creșteri reprezintă o nouă lovitură la început de an.