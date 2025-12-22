Românii vor plăti taxe mult mai mari pe locuințe, chiar și cu 80% în plus, în urma noilor măsuri fiscale care intră în vigoare de la începutul anului viitor. Primele exemple vin din Oradea, unde impozitul pentru un apartament cu două camere din zona centrală va crește de la 178 la 456 de lei pe an, potrivit realitatea.net

 

Sursa: Realitatea Financiara

