Guvernul modifică regulile de calcul al impozitului pentru 2026, vizând direct mașinile hibrid. Conform experților, taxele pentru aceste vehicule vor fi mult mai mari decât se prognozase anterior, eliminând aproape complet diferența de impozitare față de modelele pe benzină sau motorină. Decizia marchează o schimbare majoră în strategia de taxare a emisiilor și a eficienței energetice.

Proprietarii de mașini hibrid se pregătesc pentru un șoc fiscal în 2026. Potrivit experților, noile modificări aduse prin Legea 239/2025 vor alinia impozitarea vehiculelor electrificate la cea a mașinilor clasice, eliminând avantajele financiare care au susținut până acum vânzările în acest segment. Schimbarea radicală vine din noua formulă de calcul adoptată de Guvern, care se bazează acum pe capacitatea cilindrică la fiecare 200 cm³ și pe norma de poluare.

De la 50 de lei, la aproape 1.000 de lei pe an

Impactul noii legi este cel mai bine ilustrat de cifrele oferite de consultanții fiscali. Dacă până acum un autoturism hibrid de 2.499 cm³ beneficia de o reducere de 95% acordată de primării, ajungând la un impozit simbolic de aproximativ 50 de lei, din 2026 suma va exploda. Potrivit Anamariei Chiru, consultant fiscal, actualizarea tabelelor de impozitare ridică valoarea de bază la 953 lei, din care se mai pot scădea procente infime, în funcție de emisii.

Pragul critic: 50 g/km CO2

Noua legislație introduce criterii stricte în funcție de nivelul de poluare.

Emisii peste 50 g/km: Vehiculele hibrid din această categorie pierd orice facilitate, fiind taxate similar cu mașinile termice.

Emisii sub 50 g/km: Acestea pot beneficia de o reducere, însă aceasta a fost plafonată la maximum 30%, mult sub pragurile generoase din anii precedenți.

În acest context, un hibrid de capacitate mare (2.499 cm³) va ajunge să coste posesorul aproximativ 667 de lei anual, o sumă care se apropie vertiginos de taxarea unui vehicul Euro 6 clasic (970 lei) sau a unuia Euro 4 (1.100 lei).

Cum se va calcula impozitul?

Metodologia de calcul devine unitară pentru toate tipurile de motorizări. Impozitul se determină prin înmulțirea unei valori de bază (stabilită în funcție de norma de poluare) cu grupele de capacitate cilindrică. De exemplu, pentru motoarele Euro 4 de până la 1.6 litri, valoarea de start este de 19,5 lei pentru fiecare unitate de 200 cm³. Rezultatul final este o creștere progresivă care penalizează atât motoarele mari, cât și normele de poluare depășite.

Această strategie fiscală marchează o schimbare de viziune a autorităților, care par să prioritizeze colectarea veniturilor la buget în detrimentul subvenționării tehnologiilor de tranziție către mobilitatea verde.

Modificările cheie în 2026