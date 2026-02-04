Ucraina a importat în ianuarie un volum record de energie electrică – 900 GWh, cu 40% mai mult decât în decembrie 2025, ca urmare a atacurilor masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, în condițiile unei ierni extrem de dure. Ungaria a fost de departe principalul furnizor, asigurând aproape jumătate din totalul importurilor Ucrainei, în timp ce România și Republica Moldova, împreună, au livrat mai puțin de jumătate din cât a furnizat Budapesta.

Potrivit analizelor ExPro, Ungaria a fost de departe principalul furnizor, asigurând aproape jumătate din totalul importurilor Ucrainei în ianuarie, potrivit Kyiv Indepdendent.

Polonia s-a situat pe locul al doilea, cu un volum semnificativ, depășind cu mult livrările cumulate ale altor state din regiune. În comparație, România și Republica Moldova au furnizat împreună cantități semnificativ mai mici, cu mult sub nivelul livrat individual de Ungaria sau Polonia.

România + Republica Moldova (împreună):

120 GWh + 90 GWh = 210 GWh

Comparativ cu Ungaria și Polonia:

Ungaria singură livrează dublu față de România + Moldova 430 GWh vs. 210 GWh – 48% din total

Polonia singură livrează mai mult decât România + Moldova 260 GWh vs. 210 GWh – 29% din total

România + Moldova împreună 210 GWh 23% din total

Situația marchează o schimbare majoră pentru Ucraina, care până în noiembrie 2025 era exportator net de energie. Atacurile repetate ale Rusiei au forțat Kievul să se bazeze pe rețelele europene interconectate, iar datele arată clar că Ungaria și Polonia au devenit pilonii principali ai securității energetice ucrainene, în timp ce România și Moldova joacă un rol secundar, dar necesar, în echilibrul regional.