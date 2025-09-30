Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, luni seara, că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor, după ce vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei.

”Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem ca țară este să ne asigurăm securitatea energetică. Aceasta este baza dezvoltării în anii următori. Pentru prime e o prioritate în perioada următoare”, a declarat premierul României, la un post de televiziune.

În ceea ce privește electricitatea, Ilie Bolojan a ținut să precizeze că România are câteva probleme de sistem, care au fost neglijate.

Potrivit lui, în orele de prânz, se înregistrează supraproducție de energie ieftină pe care o pierdem, iar seara avem supraconsum din importuri.

„Datorită faptului că ne-am închis o parte din centrale care erau vechi, uzate, dar n-am pus nimic în loc, nu avem suficientă capacitate de producție”, a mai spus Ilie Bolojan.

Totodată, șeful Executivului a subliniat că „am minți să spunem că scădem facturile de pe o zi pe alta”.

În plus, Ilie Bolojan a menționat că „de anul viitor, în a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă pentru că vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei”.

De asemenea, premierul a afirmat că trebuie finalizate hidrocentralele care sunt realizate în proporții de circa 70%, dar care au fost amânate pe diferite probleme de mediu.