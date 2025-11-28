Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că cel mai probabil pe 2 decembrie se va prezenta în plenul Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pe noul pachet de legi ale austerității. Deși într-un mod total neobișnuit a făcut declarații înaintea ședinței de guvern, Bolojan n-a spus o vorbă despre demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale, pe fondul scandalului uriaș generat de diploma sa de studii superioare. Anterior, premierul a transmis că îl propune ca interimar pe Radu Miruță, care ocupă în prezent funcția de ministru al Economiei.

”Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Bolojan într-o mesaj publicat de Executiv.

”Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, se mai arată în mesajul menționat.

Ionuț Moșteanu și-a prezentat, vineri, demisia din funcția de ministru al Apărării cu puțin timp înainte de începerea ședinței liderilor USR, eveniment ce se anunța extrem de tensionat în contextul scandalului în care este implicat numele său. Anterior, Moșteanu a avut o discuție telefonică cu președintele Nicușor Dan.