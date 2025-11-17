Premierul Ilie Bolojan a avertizat că anul viitor va fi „unul de constrângeri bugetare majore” pentru România, în care prioritățile vor fi limitate aproape exclusiv la proiectele din PNRR, iar finanțările noi din programele naționale vor fi drastic reduse.

Șeful Executivului a subliniat că România se confruntă cu o „supracontractare masivă” a investițiilor, după ce pe componenta de PNRR au fost semnate contracte de 47 de miliarde de euro, deși suma inițial alocată era de 28 de miliarde.

„Am pierdut 8 miliarde de euro din componenta de împrumut, fiindcă deficitul bugetar este foarte mare. Comisia Europeană ne-a transmis că nu mai avem spațiu de împrumut”, a explicat Bolojan.

La nivelul administrațiilor locale, premierul a arătat că s-au semnat contracte de peste 30 de miliarde de lei, cu 4,2 miliarde peste bugetul disponibil. Guvernul va acoperi aceste sume suplimentare din bugetul național, dar prin „diminuarea altor investiții”, mai ales că „nu mai există spațiu bugetar”.

Bolojan a anunțat că anul viitor România trebuie să consume cele 10 miliarde de euro rămase din PNRR, precizând că aproape întregul spațiu bugetar de investiții, recomandat la 7% din PIB, va fi dedicat programului european. „Trebuie să ne concentrăm toți pe PNRR — ministere, autorități locale, tot ce ține de proiecte conexe”, a spus premierul.