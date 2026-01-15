Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat dur după apariția unui articol G4Media despre care spune că nu arată realitatea, conținând erori și interpretări total greșite. Thuma acuză că materialul a prezentat distorsionat mesajul său privind necesitatea adoptării rapide a Bugetului de Stat și importanța unui dialog real între Guvern și administrațiile locale.

Într-o postare amplă pe contul personal de socializare, Thuma explică punctual ce consideră greșit în respectivul material și le solicită jurnaliștilor care au scris articolul să îl corecteze, fiindcă, din punctul lui de vedere, discuția trebuie să rămână despre buget și funcționarea comunităților, nu despre etichete politice sau speculații.

Hubert Thuma demontează informațiile apărute într-un articol G4Media

Una dintre afirmațiile contestate de Thuma este aceea că ar fi fost „singurul liberal” care a intrat în alianță cu PSD la alegerile locale din 2024. El spune că realitatea este complet diferită și enumeră mai multe exemple în care PNL și PSD au colaborat electoral în diverse județe.

„Nu sunt singurul liberal care a avut alianță electorală cu PSD la alegerile locale din 2024. A existat alianță electorală la București de care au beneficiat toți primarii de sectoare, inclusiv Ciprian Ciucu la Sectorul 6. (…) A existat alianță electorală și la Timiș, Brașov, Mureș, Satu Mare, chiar și în județul Bacău”, a punctat politicianul.

Thuma subliniază că aceste colaborări au fost publice, asumate și nu reprezintă o excepție, așa cum sugerează materialul pe care îl demontează. În opinia sa, prezentarea selectivă a informațiilor creează o imagine falsă asupra contextului politic real.

„Nu am instigat pe nimeni împotriva premierului”

O altă acuzație respinsă de Thuma este aceea că ar fi îndemnat primarii să se revolte împotriva premierului Ilie Bolojan. El spune că mesajul său a fost despre predictibilitate, finanțare corectă și responsabilitatea Guvernului de a prezenta bugetul la timp.

„Nu am instigat niciun primar împotriva premierului. Am spus doar ce gândim cei mai mulți dintre noi: Ne dorim predictibilitate și o finanțare corectă. Peste 8.000 de instituții din România și 3.200 de UAT-uri sunt în așteptarea Bugetului de Stat”, a mai explicat oficialul.

Thuma insistă că nu a făcut altceva decât să exprime o realitate administrativă: fără buget, comunitățile locale nu își pot planifica cheltuielile, investițiile sau serviciile publice. De asemenea, în materialul respectiv se sugerează că mesajul lui Hubert Thuma ar fi fost influențat de o apropiere față de PSD. Politicianul respinge categoric această insinuare și spune că nu participă la ședințele de coaliție, deci nu poate fi vorba despre o implicare în negocieri politice.

„Nu am participat la nicio ședință de coaliție”

„Nu am participat la nicio ședință de coaliție și doar anumiți prim-vicepreședinți ai partidului sunt invitați la aceste discuții, lucru care se întâmplă la discreția președintelui partidului nostru”, a mai spus liberalul, adăugând că nu își dorește o polemică, ci doar corectarea informațiilor eronate. Hubert Thuma și-a încheiat postarea făcând apel la responsabilitate și corectitudine în spațiul public, subliniind că miza reală este funcționarea comunităților, nu jocurile politice.