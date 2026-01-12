Revolta românilor față de majorarea taxelor și impozitelor locale continuă să crească, după ce mii de contribuabili au descoperit sume mult mai mari de plată pentru locuințele și autovehiculele pe care le dețin. Situația a generat aglomerație și tensiuni la ghișeele administrațiilor fiscale, unde oamenii au mers fie să achite taxele, fie să verifice dacă valorile afișate online sunt corecte.

Un bărbat a declarat la Realitatea Plus că are de plătit aproape 3.000 de euro impozit pe proprietate. După verificări atât online, cât și la ghișeu, suma i-a fost confirmată, motiv pentru care acesta a anunțat că va contesta decizia în instanță. Pensionarii se numără printre cei mai afectați. Mulți afirmă că nu și-au primit încă pensiile, deja întârziate, iar fără venituri nu pot achita taxele majorate. Oamenii spun că situația este „dramatică” și că nu mai fac față cheltuielilor zilnice.

Cetățenii, certați de autorități că s-au grăbit să plătească impozitele

Autoritățile susțin că cetățenii s-au grăbit să plătească, deși valorile afișate online ar fi fost provizorii. Contribuabilii afirmă însă că tocmai pentru a beneficia de bonificația de 10% valabilă până la 31 martie au încercat să achite cât mai repede.

La ghișee, cozile sunt formate în mare parte din persoane care vor să verifice dacă sumele din platforma online sunt reale. Situația este complicată și de faptul că sistemul electronic funcționează cu întreruperi, fiind anunțate lucrări de mentenanță chiar în zilele cu trafic ridicat.

Impozit de aproape 3.000 de euro pentru o locuință: „Sunt chiriaș în casa mea”

Au apărut și cazuri extreme. Săptămâna trecută, o persoană a descoperit că are de plătit 800.000 de lei impozit pe locuință, iar împreună cu soția sa suma totală ajungea la 1.600.000 de lei. În alt caz, pentru un apartament, online apărea o taxă de peste 2.000 de lei, însă la ghișeu valoarea era complet diferită. În acest context, contribuabilii cer explicații clare și recalcularea corectă a impozitelor. Mulți refuză să plătească până când sistemul nu va afișa valorile reale.

„Sunt contabil, expert contabil în Anglia. Am cumpărat și eu o casă, ca tot omul, în România. Am zis să mă reîntorc în România. Dar hoția și japca pe care o face guvernul actual, instalat ilegal, că sunt ilegali, mi-au mărit impozitul cu 750%.

Practic, ajung chiriaș în casa mea. Uitați aici impozitul, fără mașini: 138 de milioane vechi. Aproape 3.000 de euro. Pe casa mea, am muncit 30 de ani în Anglia ca să dau chirie în România la mafioții care conduc azi țara”, a declarat un bărbat afectat de majorarea imensă a impozitului pe locuință, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.