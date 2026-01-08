Parisul a fost luat prin surprindere joi dimineață, după ce zeci de tractoare ale agricultorilor protestatari au pătruns în metropolă înainte de răsărit, în ciuda unui ordin oficial care interzicea astfel de convoaie în zonele sensibil. O parte dintre vehicule au ajuns în puncte simbolice precum Turnul Eiffel și Arcul de Triumf, unde au fost întâmpinate de un dispozitiv masiv al forțelor de ordine. Escaladarea protestelor are loc în condițiile în care mâine are loc decizia crucială la vârful UE privind acordul Mercosur, care i-ar îngropa nu doar pe agricultorii francezi, ci și pe cei din România.

UPDATE 12:00 – Fermierii se îndreaptă spre Adunarea Națională, tractoarele au ajuns deja

Fermierii protestatari se strâng în fața clădirii Adunării Naționale, legislativul francez. Mai multe tractoare au ajuns deja, iar protestatari pietoni sunt și ei pe drum.

Întrebat la BFM-TV despre modul în care ar putea fi primiți, în condițiile în care fermierii își reafirmă dorința de a discuta cu președinta Adunării Naționale și cu președintele Senatului, un lideru al sindicatului Coordination Rurale a recunoscut că nu are un plan clar, „trăim lucrurile de la o oră la alta în momentul acesta.”

UPDATE 10:50 – Ministrul Agriculturii înțelege nemulțumirile agricultorilor și îi cheamă la dialog

Ministrul agriculturii, Annie Genevard, i-a îndemnat pe agricultorii care protestează la Paris și în mai multe orașe „să păstreze calmul, simțul responsabilității și dialogul”, recunoscând că „îngrijorările și revendicările” profesiei sunt „legitime”.

„Dialogul este constant și continuă. Lupta pe care o duc pentru a-i proteja pe agricultorii noștri merge mai departe. S-au obținut progrese importante săptămâna aceasta la nivel european, dar munca nu s-a încheiat”, a adăugat ea într-o declarație transmisă Agenției France-Presse.

UPDATE 9:40 – Reacție dură a guvernului: „Acțiunea agricultorilor la Paris este inacceptabilă, guvernul nu va permite acest lucru”

„Blocarea parțială a autostrăzii A13, așa cum se întâmplă în această dimineață, sau încercarea de a veni în fața Adunării Naționale, cu toată simbolistica pe care o implică, este din nou ilegal. Prin urmare, ministrul de interne nu va permite acest lucru”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, la France Info.

STIREA INIȚIALĂ

Potrivit Le Monde, o sută de tractoare au reușit să intre în Paris, iar multe altele au blocat porțiuni ale autostrăzii A13, între Saint‑Cloud și bulevardul periferic, determinând autoritățile să închidă circulația pe sensul de intrare în capitală.

Zeci de tractoare au fost parcate în apropierea Turnului Eiffel, iar alte zeci au fost oprite sub Arcul de Triumf, fiind încercuite de poliție.

Agricultorii denunță creșterea costurilor de producție, concurența considerată neloială și, în special, acordul Mercosur, pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune un mecanism prin care statele membre să poată accesa mai rapid fonduri agricole din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, în contextul negocierilor tensionate privind acordul de liber schimb cu blocul Mercosur.

