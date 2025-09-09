Haos la Casa de Pensii. Se desfășoară una dintre cele mai așteptate proceduri de către pensionari, anume trecerea de la pensie limitată de vârstă la pensie anticipată. Beneficiarii sunt revoltați pentru că au primit deciziile, dar nu și banii în plus.

Surse citate de Realitatea PLUS spun, însă, că nici până acum nu s-a anunțat o ordine în care se recalculează pensiile anticipate și nici modalitatea în care se fac aceste plăți restante.

În mod normal, noua pensie ar trebui plătită din luna următoare, după ce pensionarul primește decizia. În aceeași lună, pensionarii ar trebui să primească și restanțele care reprezintă diferența dintre pensia nouă și pensia veche, înmulțite cu numărul de luni care au trecut din septembrie anul trecut.

Primii pensionari care au primit aceste decizii de trecere la pensie limită de vârstă în luna iulie nu ar fi încasat, spun sursele citate, pensiile mărite deși ar avea tot dreptul.

Pensionarii s-au revoltat și au cerut explicații la Casa de Pensii, mai scrie presa.

Sunt mai multe exemple de astfel de situații. Spre exemplu, sunt pensionari care, pe anumite forumuri, atrag atenția că – deși în iulie au primit aceste decizii de trecere la pensii limită – nici până acum nu și-au primit banii, nici restanțele pe ultimele 13 luni. Oamenii vorbesc de „o rușine națională” în cazul tuturor caselor de pensii pentru că nu s-a ajuns la o decizie în acest sens.

În urmă cu doar câteva luni, existau probleme și legat sporul de reculare pentru cei cărora li s-a recalculat pensia anul trecut.

Realitatea PLUS a cerut un punct de vedre de la Casa de Pensii însă până la o transmiterii acestei știri nu a primit niciun răspuns.