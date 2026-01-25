Știm deja că sunt impozite duble sau triple față de aceeași perioadă a anului trecut și este important să ne uităm din nou la formula de calcul pentru a înțelege cu exactitate ceea ce s-a întâmplat.

Formula de calcul și noile valori

În primul rând, este important de precizat că această bază de impozitare a fost actualizată:

Valoarea impozabilă a crescut la 2.677 lei/mp.

Cotele de impozitare practicate de primării variază între 0,08% și 0,2%.

În funcție de cota aplicată, impozitul poate fi mai mare sau mai mic.

Exemple de creșteri în marile orașe

Cele mai mari creșteri au fost semnalate în marile orașe:

Oraș Tip locuință Impozit 2025 Impozit 2026 Cluj-Napoca Apartament 2 camere (55 mp) 330 lei 515 lei Brașov Apartament 2 camere (55 mp) 200 lei 500 lei

Situații speciale: Comuna Vânători, Galați

În comuna Vânători din județul Galați, locuitorii s-au trezit cu impozite de zece ori mai mari față de anul trecut.

Explicația este că locuințele din extravilan (mici anexe) nu mai sunt taxate ca anexe gospodărești. Acestea sunt acum taxate ca ferme agricole, ceea ce implică o bază de impozitare mult mai ridicată. Reprezentanții primăriei susțin că încearcă să remedieze această situație.

Perspective și mai sumbre pentru viitor

Există posibilitatea ca de anul viitor să plătim și mai mult, în cazul în care se va schimba sistemul de calcul și ne vom raporta direct la valoarea de piață a locuințelor.