Haos după majorarea taxelor locale. În unele localității oamenii au avut tarife mai mari de zece ori! CALCULE
Este în continuare haos uriaș în întreaga țară din cauza taxelor și impozitelor locale majorate, iar în unele localității oamenii au avut tarife mai mari de zece ori! În unele situații s-au produs erori de calcul, dar formula s-a schimbat și baza de impozitare e mai mare. Ne-am putea aștepta la noi creșteri de la anul când impozitele ar putea fi raportate la valoarea de piață, potrivit realitatea.net.