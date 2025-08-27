Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody”s, în contextul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuțiilor au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.



„Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice. În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente”, se arată în comunicat.



Întrevederea a prilejuit și o discuție privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe, a precizat Guvernul.



La discuții, din partea română, au mai luat parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Năzare, și Ștefan Nanu – șeful Trezoreriei statului român.



„Guvernul României va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității țării în fața partenerilor și investitorilor internaționali”, conchide comunicatul.

