Guvernul Bolojan se reunește în această după-amiază în ultima ședință din 2025. Pe masa executivului se află un proiect de ordonanță privind inregrarea persoanelor cu dizabilități și altul de reorganizare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Executivul ar trebui să ia o decizie și în privința unui proiect de ordonanță de urgență care a fost amânat în repetate rânduri în această lună. Este vorba despre proiectul privind trecerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în subordinea Ministerului Culturii, introdus de două ori pe ordinea de zi, dar retras de fiecare dată pentru reanalizare, potrivit RRA

Măsura urmărește o alocare mai responsabilă a cheltuielilor pentru deplasările externe, reducerea numărului funcțiilor de demnitate publică, eliminarea eventualelor costuri cu locuințele de serviciu și o valorificare mai eficientă a resurselor disponibile.

Tot în ședința de marți, Ministerul Muncii supune discuției un proiect de ordonanță de urgență care introduce un nou tip de serviciu social: „De locuire asistată în comunitate pentru viață independentă”. Acesta include locuința protejată, Centrul pentru Viață Independentă și alte servicii menite să sprijine integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități care părăsesc sistemul de stat.