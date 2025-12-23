Guvernul se reuneşte azi în şedinţa săptămânală pentru a adopta aşa-numita ordonanţă „trenuleţ”, prin care, de regulă, executivul introduce o serie de măsuri pe ultima sută de metri. Într-o emisiune TV, premierul Ilie Bolojan a enumerat câteva dintre măsurile care ar urma să aibă un potențial efect pozitiv, precum reducerea subvențiilor pentru partide și parlamentari.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni seara, într-o emisiune TV, că adoptată Ordonanţa „trenuleţ”, care vine să clarifice ceea ce s-a convenit la ultimele întâlniri ale coaliţiei de guvernare, stabilind, între altele, creşterea salariului minim şi scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, scrie Agerpres.

Ordonanţa a fost publicată luni seara în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Potrivit unui comunicat al ministerului, principiile călăuzitoare sunt stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducereaa cheltuielor bugetare, în paralel cu o consolidare a disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.

Pe de altă parte, Guvernul continuă să-și bată joc tot de români cu venituri mici. Salariul minim urmează să crescă din iulie 2026 doar cu 125 de lei față de 167 de lei cât se vorbea inițial, după ce s-a decis ca suma scutită de impozite să scadă de la 300 la 200 de lei. Chiar dacă Ilie Bolojan a spus că anul viitor nu vor crește taxele, documentul pregătit de Guvern prevede și o creștere a impozitelor pentru firme, potrivit Realitatea Plus.

CE PREVEDE ORDONANȚA TRENULEȚ

-salariile bugetarilor, înghețate în 2026

-salariul minim crește din iulie la 4.325 lei, cu doar 125 lei față de 167 lei, cât era inițial, după ce suma scutită de impozite scade de la 300 la 200 de lei

-punctul de amendă, înghețat până în iulie 2026

-impozitul minim pe cifra de afaceri scade la 0,5% de la 1%

-voucherele de energie, prelungite până la final de 2026

-sănătate: majorările, amânate până în 2027-2028

-parlamentari și partide: tăieri de 10%

-firmele de stat pe pierdere, obligate la restructurare

-măsuri mai dure pentru accize și TVA