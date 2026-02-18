Guvernul României a pregătit un nou pachet de măsuri de protecție pentru consumatorii casnici, menit să prevină un șoc tarifar după expirarea actualelor scheme de sprijin. Noua Ordonanță de Urgență, semnată de premierul Ilie Bolojan, stabilește reguli stricte pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

