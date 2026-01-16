Cancelaria Prim‑Ministrului a organizat la Palatul Victoria o serie de dezbateri publice dedicate proiectului de ordonanță de urgență care vizează reglementarea înregistrării angajatorilor de cetățeni străini, autorizarea agențiilor de plasare și actualizarea cadrului legislativ privind accesul lucrătorilor din state terțe pe piața muncii din România.

Cele patru sesiuni de discuții au reunit aproximativ 250 de participanți, atât fizic, cât și online: reprezentanți ai agențiilor de plasare, ai federațiilor patronale Concordia și IMM România, ai organizațiilor neguvernamentale, avocați și membri ai sindicatelor.

Obiectivele proiectului de OUG

Valentin Vătăjelu, consilier de stat în Cancelaria Prim‑Ministrului și președinte al Comitetului pentru admiterea și reglementarea șederii străinilor în România, a prezentat principalele noutăți ale proiectului și problemele pe care noile reglementări își propun să le rezolve.

Acesta a subliniat necesitatea accelerării procedurilor de viză și a uniformizării regulilor pentru toți actorii implicați în recrutarea forței de muncă din afara Uniunii Europene: „Prin acest proiect de ordonanță facilităm accesul antreprenorilor din România la forță de muncă din state terțe, în condițiile în care criza forței de muncă la nivel național este o realitate. Concret, ne-am propus să simplificăm și să reducem timpul mediu pentru procesarea unei solicitări de viză, care acum ajunge la 9 luni sau chiar un an. De asemenea, venim cu soluții în domeniul recrutării și plasării forței de muncă străine pentru ca toți operatorii economici implicați să respecte același set de reguli, să facă dovada profesionalismului și să ofere garanții atât statului român, cât și lucrătorului-străin. Este o necesitate ce derivă din realitate și din obligația statului de a preveni exploatarea, munca nedeclarată, migrația și șederea ilegală, traficul de persoane, în acord cu obligațiile constituționale, europene și internaționale”, a afirmat consilierul de stat.

Propunerile analizate în cadrul dezbaterilor

Reprezentanții instituțiilor inițiatoare și cei ai organizațiilor participante au discutat o serie de măsuri incluse în proiectul de ordonanță, printre care platforma WorkinRomania.gov.ro.

Guvernul intenționează să creeze o platformă națională unică, prin care accesul lucrătorilor străini pe piața muncii să fie gestionat digital, transparent și în timp real, asigurând comunicarea între instituțiile implicate.

Lista ocupațiilor deficitare

Proiectul prevede introducerea unei liste oficiale a meseriilor pentru care există deficit de personal, actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM și INS, în urma consultărilor cu partenerii sociali. Serviciile de plasare a forței de muncă vor fi corelate cu această listă.

Depozitul financiar obligatoriu

Agențiile de plasare ar urma să constituie un depozit financiar menit să acopere costurile de repatriere, sprijinul pentru lucrătorii aflați în situații de risc și eventualele amenzi contravenționale aplicate operatorilor care nu respectă legea.

Standardizarea contractelor

Proiectul introduce trei tipuri de contracte standardizate: – contractul de prestări servicii între agenție și angajator – contractul de plasare tripartit (agenție–angajator–lucrător), redactat în limba română și într-o limbă cunoscută de lucrător – contractul de muncă între angajator și lucrător

Principiul „angajatorul plătește”

Se interzice perceperea de comisioane, taxe, garanții sau depozite de la lucrători, în acord cu standardele Organizației Internaționale a Muncii și ale OCDE.

Ce urmează după dezbatere

Toate propunerile și argumentele prezentate în cadrul celor două zile de discuții vor fi analizate de instituțiile responsabile, iar concluziile vor fi făcute publice de Cancelaria Prim‑Ministrului.

