Guvernul pregătește noi taxe din care să acopere diferența de 0,8% din PIB între deficitul cerut de oficialii europeni și cel estimat de Comisie. Decizia va veni însă abia după alegeri, când liderii nu mai au nimic de pierdut, potrivit Realitatea Plus. Până atunci, se discută din nou despre o reducere a cheltuielilor statului, deși pănă acum, acesta au crescut de la an la an.

CHELTUIELILE STATULUI CRESC, ÎN LOC SĂ SCADĂ



*Cheltuieli din buget, în primele 5 luni ale anului 2024, au crescut de la 234,4 de miliarde în perioada similară a anului trecut la 285,4 miliarde de lei anul acesta.



*Cheltuieli cu salariile:



Au crescut, in aceeași perioadă analizată, de la 52,8 miliarde de lei la 63,8 miliarde de lei, adică de la 3,3 la 3,6% din PIB.



*Cheltuieli cu bunuri și servicii:



Sunt mai mari cu 8 miliarde de lei, adică de la 1,9% la 2,2 din PIB.





În acest condiții, deficitul a explodat, de la 36,9 miliarde de lei în primele 5 luni din 2023, la 60,1 miliarde de lei în 2024. Raportat la PIB, creșterea este de la 2,32% la 3,4%.



SURSA: execuția bugetară/Realitatea Plus

STATUL STRÂNGE BANI CU O MÂNĂ ȘI ÎȘI DĂ CU DOUĂ

Salariile românilor au rămas sub valoarea coșului minim de consum în timp ce statul se lăfăie! Cele mai recente date ale execuției bugetare arată că trei sferturi din bugetul statului merge către cheltuieli fixe tot pentru stat: propriile salarii, bunuri și servicii.



SALARIILE DIN ROMÂNIA NU ACOPERĂ CHELTUIELILE DE CONSUM



Salariul minim pe economie – brut: 3.700 de lei / net 2.363 de lei net



Salariul mediu net pe economie la nivel național – 5.118 de lei



Coșul de consum pentru o singură persoană / 3.807 de lei lunar



Coșul de consum pentru o familie cu doi copii: 9.978 de lei/lună



SURSA: Realitatea PLUS







PE CE CHELTUIE STATUL CEI MAI MULȚI BANI



– cheltuielile de personal – 63,87 de miliarde de lei săgeată în sus 20,9% față de aceeași perioadă a anului trecut



– cheltuieli cu bunuri și servicii – 38,01 de miliarde de lei săgeată în sus 25,7% față de aceeași perioadă a anului trecut



– cheltuieli cu dobânzile – 15,99 de miliarde de lei săgeată în sus 1,58 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut



– cheltuieli cu asistența socială – 92,19 miliarde de lei săgeată în sus 12% față de aceeași perioadă a anului trecut



Sursa: Ministerul de Finanțe