Guvernul analizează varianta introducerii taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume, ca măsură de combatere a evaziunii fiscale. Totuși, această inițiativă trebuie negociată cu Bruxelles-ul, întrucât contravine principiilor sistemului comun de TVA aplicat la nivelul Uniunii Europene.

Mecanismul de taxare inversă presupune că nu vânzătorul este cel care trebuie să raporteze o tranzacție cu TVA, ci cumpărătorul.

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume și fructe, pentru aplicarea taxării inverse. La legume și fructe am transmis deja solicitarea către Comisie și urmează să avem discuții în luna septembrie. Ce pregătim acum ar putea fi aprobat anul viitor. În ceea ce privește taxarea inversă generalizată, fereastra de oportunitate a fost pierdută”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, potrivit Profit.ro.

Această solicitare vine în contextul unor probleme grave legate de colectarea fiscală, evidențiate de faptul că România a înregistrat în 2022 cel mai mare deficit de încasare a TVA din Uniunea Europeană. Se estimează că bugetul este prejudiciat anual cu peste 10 miliarde de euro, prin metode precum „frauda carusel” sau utilizarea firmelor fantomă, arată profit.

Implementarea unui astfel de mecanism ar reprezenta o derogare de la principiile generale ale actualului sistem de TVA din UE și, prin urmare, necesită modificarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. În plus, o astfel de derogare are o durată limitată de aplicare.

În prezent, taxarea inversă se aplică, printre altele, în domeniul tranzacțiilor cu diverse tipuri de deșeuri, precum și pentru livrările de masă lemnoasă, materiale lemnoase, cereale și plante tehnice.