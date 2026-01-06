Anul 2026 începe cu o veste proastă pentru milioane de familii din România. Guvernul a decis să mențină înghețate alocațiile pentru copii pentru al doilea an consecutiv, deși legislația prevede clar că acestea trebuie actualizate anual în funcție de inflație. Consecința: fiecare copil pierde cel puțin 945 de lei în cei doi ani în care indexarea a fost blocată.

Decizia vine după ce indexarea pentru 2025 a fost suspendată prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută drept „OUG trenuleț”. Acum, articolul XXV din Legea nr. 141/2025 menține cuantumul alocațiilor la nivelul lunii decembrie 2025, identic cu cel din decembrie 2024.

Conform Legii nr. 61/1993, alocația de stat trebuie actualizată automat în fiecare an, în funcție de rata medie anuală a inflației publicată de Institutul Național de Statistică. Cu toate acestea, indexările aferente inflației din 2023 și 2024, 10,4% și respectiv 5,6%, au fost suspendate prin decizii politice succesive.

În prezent, alocația este de 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani și de 719 lei pentru cei sub 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități. Dacă legea ar fi fost aplicată, aceste sume ar fi trebuit majorate semnificativ în 2025 și 2026.

Sursa: Realitatea Financiara