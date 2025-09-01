Coaliția de guvernare analizează posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată, de la 21% la 23%. Măsura ar putea fi aplicată începând cu anul viitor, în cazul în care actualele creșteri de taxe nu vor genera suficiente venituri la buget, potrivit unor surse politice. Analiștii au avertizat deja că utilizarea pârghiei majorărilor fiscale, în locul îmbunătățirii colectării, poate avea efecte dramatice, pentru că va degrada puterea de cumpărare a populației și îi descurajează pe comercianții corecți.

După publicarea datelor oficiale privind deficitul bugetar în primele 7 luni ale anului, se conturează tot mai clar scenariul că măsurile de austeritate nu vor avea efectul scontat și că ținta asumată la final de an, de 7% din PIB, este aproape imposibil de atins.

Sursele citate au indicat faptul că în ciuda majorărilor fiscale aplicate de la 1 august, executivul are în continuare nevoie de câteva miliarde de lei, iar o nouă majorare a TVA ar fi pârghia fiscală cu efect imediat.

În parale, s-ar avea în vedere și o nouă „egalizare” a aplicării TVA, prin majotatea taxei reduse pentru sectorului HoReCa de la 11% la 21%. Majorarea taxei a fost criticată de numeroși economiști, care susșin că prin descurajarea consumului se ajunge la scădere economică. În plus, comercianții cinstitți pot percepe noua taxă ca pe o sancțiune.

„Uitaţi va la ce se întâmplă în aceste zile şi lămuriţi mă in ce fel s-au schimbat? Au venit cu o strategie radicala pentru perioada următoare? A apărut o nouă generaţie de politicieni care sa facă politică moderna si in folosul oamenilor? Care sa pună interesele tarii in faţa celor de partid ? Care sa nu lupte pentru securizarea portofoliilor bănoase?, scrie Marian Alecu într-un editorial pentru zf.ro

Prețurile din magazine vor exploda până la finalul anului. Avertisment sumbru pentru români

Un reprezentant al unui lanț de supermarket-uri susține că la finalul lunii septembrie, prețurile de la rafturi vor exploda, ca urmare a efectului de domino al majorării TVA.