Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului, după săptămâni de manifestații împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.
Jeliazkov și-a anunțat deisia într-o declarație televizată cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură.
Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.