Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice. Anunțul premierului Rosen Jeliazkov a venit joi, după un miercuri seară zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia și în alte mari orașe. 

Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

