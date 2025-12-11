Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului, după săptămâni de manifestații împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.

Jeliazkov și-a anunțat deisia într-o declarație televizată cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură.

Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.