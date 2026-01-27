Guvernul britanic a anunțat că toate pub‑urile din Anglia vor beneficia anul acesta de o reducere de 15% la taxele locale pentru afaceri, după săptămâni de avertismente privind o creștere abruptă a impozitelor din industria ospitalității. Decizia a fost luată în urma protestelor organizate de numeroși proprietari față de majorările anunțate, iar unii parlamentari laburiști au fost chiar refuzați în localurile din circumscripțiile lor, pe fondul tensiunilor cu proprietarii.

În timpul pandemiei de Covid, firmele din ospitalitate au primit o reducere de 40% la taxele locale pentru a compensa pierderile provocate de lockdown, iar la aprobarea bugetului pe 2026, aceste facilități au fost eliminate, potrivit Metro.uk.

„Dacă vrem să readucem mândria în comunitățile noastre, avem nevoie ca pub-urile și străzile comerciale să prospere”, a declarat ministrul britanic al Finanțelor, Rachel Reeves. „Sprijinim pub-urile britanice cu măsuri suplimentare, iar noua Strategie pentru High Streets va ajuta la rezolvarea provocărilor pe termen lung cu care se confruntă afacerile din retail, agrement și ospitalitate.”

Totuși, există îngrijorări că alte afaceri din ospitalitate — precum hotelurile, restaurantele și cafenelele — nu vor beneficia de același sprijin, deși și ele se confruntă cu creșteri dramatice ale taxelor. Conform datelor UKHospitality, factura medie a taxelor locale pentru hoteluri ar urma să crească cu 115% în următorii trei ani, adică cu aproximativ 111.300 de lire sterline.

Organizația mai arată că peste 20.000 de angajați au părăsit industria ospitalității între septembrie și decembrie 2025, pe fondul presiunii fiscale tot mai mari.