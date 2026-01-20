Federația „Solidaritatea Sanitară” (FSSR) a decis, luni, declanșarea unui program de acțiuni sindicale împotriva intenției Guvernului de a include spitalele publice în planul de reducere cu 10% a cheltuielilor salariale. Sindicatele avertizează că o astfel de măsură ar afecta direct veniturile angajaților din sănătate sau ar duce la tăieri de personal, într-un sistem deja marcat de deficit cronic și suprasolicitare.

Reprezentanții FSSR atrag atenția că diminuarea sporurilor sau reducerea posturilor ar pune în pericol continuitatea actului medical și siguranța pacienților. Ei subliniază că spitalele funcționează deja la limită, iar simpla discuție despre tăieri salariale amplifică riscul de migrație a personalului medical.

Angajații din Sănătate anunță proteste masive

Programul de acțiuni începe chiar din această săptămână, prin întâlniri ale sindicatelor cu parlamentarii din teritoriu. Scopul este de a explica impactul pe care l-ar avea includerea sănătății în măsura reducerii cheltuielilor salariale și de a obține sprijin politic pentru exceptarea unităților sanitare publice.

FSSR a formulat și o serie de solicitări adresate Guvernului și Ministerului Sănătății. Printre acestea se numără: exceptarea explicită a spitalelor de la orice reducere de personal sau venituri, garantarea prin acte cu valoare juridică a protejării salariilor, identificarea surselor reale de pierderi din sistem și consultarea sindicatelor înaintea oricărei decizii care afectează angajații.

Guvernul vrea să le taie salariile cu 10%

Federația avertizează că, dacă veniturile reale ale lucrătorilor din sănătate vor fi diminuate, se poate ajunge la declanșarea unui conflict colectiv de muncă și chiar la grevă generală. „Resursa umană din sănătate nu poate fi tratată ca variabilă de ajustare bugetară”, transmit sindicaliștii, care spun că sunt pregătiți să folosească toate mijloacele legale pentru a apăra drepturile angajaților.