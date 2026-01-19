Situația politică se complică din nou, în condițiile în care coaliția de guvernare se pregătește să ia o decizie importantă privind reducerile din administrația publică. Luni, 19 ianuarie, liderii coaliției s-au întrunit în cadrul unei ședințe care ar trebui să tranșeze reforma anunțată încă din vara anului trecut și care stă la baza construcției noului buget.

UPDATE – Ședință tensionată de peste două ore

Liderii coaliției discută de peste două ore într-o ședință marcată de tensiuni vizibile, alimentate atât de măsurile sensibile aflate pe masă, cât și de schimburile dure de replici din ultimele zile. Tema centrală rămâne proiectul privind reducerile din administrația locală și centrală, care prevede o tăiere de 10% în aparatul local. Primarii trebuie să decidă cum aplică această reducere, fie prin concedieri, fie prin diminuarea cheltuielilor salariale. Dacă se va merge pe varianta disponibilizărilor, aproximativ 13.000 de posturi ar putea dispărea.

Ședința are loc într-o perioadă complicată pe scena politică, fiind prima întâlnire după acuzațiile publice dintre USR și PSD, inclusiv cele legate de lipsa consultării privind acordul Mercosur. În același timp, PSD desfășoară o consultare internă pentru a decide dacă rămâne la guvernare, iar PNL are programată propria reuniune la ora 17.

UPDATE – A început ședința care poate decide viitorul coaliției

A început ședința coaliției de guvernare, una considerată decisivă pentru viitorul actualei formule politice. Discuțiile au loc într un moment extrem de tensionat, după ce Partidul Social Democrat a declanșat consultări în teritoriu pentru a stabili dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Miza este uriașă, pentru că de rezultatul acestei întâlniri depinde stabilitatea executivului.

Ședința este importantă fiindcă PSD vine cu condiții ferme pentru a continua guvernarea. Liderii social democrați cer schimbări clare în interiorul coaliției, iar în lipsa unui acord iau în calcul retragerea de la guvernare.

Știre inițială: Guvernul Bolojan pregătește concedieri masive

Simulările arată că, în scenariul reducerilor de personal, ar putea dispărea în jur de 13.000 de posturi. În administrația centrală, toate ministerele ar urma să reducă cheltuielile cu salariile cu același procent. Pe fondul acestor măsuri, tensiunile din coaliție cresc.

PSD continuă consultările cu primarii din întreaga țară pentru a decide dacă rămâne sau nu la guvernare, în timp ce PNL are programată o ședință de urgență la ora 17. Ambele partide intră astfel într-o zi cu miză ridicată, în care trebuie stabilit dacă proiectul de reformă va fi adoptat în forma actuală sau dacă va suferi noi modificări.

PSD se gândește să iasă de la guvernare

Rămâne de văzut dacă liderii coaliției vor ajunge astăzi la un acord sau dacă discuțiile se vor prelungi, în contextul presiunilor interne și al nemulțumirilor tot mai vizibile din teritoriu. Social-democrații au anunțat că vor comunica o decizie privind rămânerea la guvernare după finalizarea consultărilor interne.