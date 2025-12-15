Urmează ziua decisivă pentru Guvernul Bolojan! Parlamentarii se reunesc astăzi ca să dezbată cele două moțiuni depuse de opoziție. Printre ele este moțiunea de cenzură împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan, care pot duce la căderea executivului. Deja, inițiatorii moțiunii au anunțat că au semnale inclusiv de la parlamentari din coaliție care sunt dispuși să o voteze.

Dacă ne uităm, însă, la cealaltă moțiune, moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu, sunt șanse mari ca această moțiune să treacă, pentru că, spun sursele Realitatea PLUS, toți social-democrații vor vota această moțiune, ceea ce înseamnă că ar avea voturi suficiente pentru ca ea să fie adoptată.

Nu este, însă, obligatoriu ca moțiunea să producă și efecte, adică guvernul nu ar fi obligat să schimbe ministrul Mediului dacă moțiunea ar fi adoptată, dar ar fi un semnal puternic că Diana Buzoianu și-a pierdut susținerea parlamentului.