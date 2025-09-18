Guvernul a decis joi excluderea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a unor proiecte de infrastructură în valoare de 62 de miliarde de lei, circa 12 miliarde de euro. Pe listă se află o serie de obiective din sănătate, inclusiv spitale de specialitate.

Guvernul menţine proiecte de 5,4 miliarde euro în PNRR, în timp ce altele sunt exceptate

Guvernul României a decis, în urma şedinţei de joi, să păstreze în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) proiecte în valoare de 5,4 miliarde de euro, în timp ce altele, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, vor fi exceptate de la această finanţare. Decizia vine în urma adoptării a 11 memorandumuri care stabilesc direcţiile de investiţii prioritare.

Transporturile, în centrul atenţiei: proiecte eliminate din PNRR vor fi preluate de Programul Transport

Proiectele din Componenta 4 – Transport sustenabil, care nu vor mai fi finanţate prin PNRR, însumând 62,145 miliarde lei, vor fi transferate în Programul Transport. Acestea vor face obiectul unor noi negocieri cu Comisia Europeană – DG REGIO. Odată cu începerea noului cadru financiar multianual, în 2028, proiectele vor putea fi fazate, iar necesarul de finanţare estimat pentru următorii cinci ani se ridică la 35–40 miliarde lei.

Ministerul Finanţelor continuă reformele şi investiţiile strategice

Ministerul Finanţelor va continua implementarea proiectelor din Componenta 8 – Reforma fiscală şi reforma pensiilor, cu un impact total de 670,860 milioane lei, din care 554,430 milioane lei provin din granturi PNRR. Ministerul coordonează şi Jalonul 123 privind bugetarea verde, precum şi cinci reforme şi opt investiţii majore, cu un buget total de 371,8 milioane euro. Acestea vizează eficientizarea cheltuielilor publice, reforma administraţiei fiscale şi înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare.

În perioada următoare, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Mediului vor finaliza o analiză similară, în vederea stabilirii proiectelor care vor continua să fie finanţate prin PNRR. Se urmăreşte selectarea acelor iniţiative care pot fi finalizate până în august 2026, conform prevederilor OUG 41/2025.