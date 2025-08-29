Proiectul de modificare a pensiilor speciale a fost adoptat în ședința de guvern de vineri seară, iar măsurile de austeritate pentru primării nu au mai ajuns pe masa ședinței de zi, ci ar urma să fie analizate într-o altă ședință, posibil duminică, indică surse Realitatea PLUS. Premierul Ilie Bolojan a oferit detalii despre deciziile adoptate.

ILIE BOLOJAN:

„A fost adoptat proiectul privind pensiile magistraților. Se prelungește vârsta de pensionare la 65 de ani, într-un termen de 10 ani.

Valoarea pensiei în magistratură. Și aici am avut o situație anormală, în care valoarea pensiei era egală cu ultimul salariu în plată. Azi, valoarea pensiei medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, o pensie de multe ori mai mare decât pensia medie de 550–600 euro.

Pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, care oricum este cea mai mare din România.”

CE CONȚINE PACHETUL 2 DE REFORME PENTRU REDUCEREA DEFICITULUI

1. Pensiile de serviciu ale magistraților

Plafonul de 70% din venitul net se menține, în pofida presiunilor venite din interiorul sistemului judiciar.

Vârsta standard de pensionare va fi aliniată gradual cu cea din sistemul public, ajungând la 65 de ani până în 2036.

Etapizarea creșterii vârstei se face pe durata a 10 ani.

Se introduc reguli mai stricte privind cumulul pensiei cu salariul în sistemul public.

2. Reforma sistemului de sănătate

Managerii spitalelor vor avea contracte de performanță, cu indicatori clari de eficiență.

Medici de familie vor putea deschide puncte secundare în zone rurale, pentru a acoperi deficitul de servicii medicale.

CNAS va avea obligația să raporteze trimestrial transparența cheltuirii fondurilor.

3. Guvernanța companiilor de stat

Reducerea numărului de membri din consiliile de administrație.

Introducerea unor indicatori financiari obligatorii pentru management.

Publicarea trimestrială a rapoartelor privind cheltuielile, investițiile și profitabilitatea.

4. Reorganizarea autorităților ASF, ANRE și ANCOM

Reduceri de personal de până la 20% în toate cele trei instituții.

Scăderea salariilor conducerii cu 30%.

Limitarea mandatelor membrilor consiliilor de conducere la maximum două.

5. Reforma administrației publice locale

Desființarea a peste 6.000 de posturi neocupate.

Introducerea unui sistem unitar de raportare a performanței primăriilor.

Digitalizarea completă a actelor administrative în termen de 3 ani.

6. Eficientizarea fiscală

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 2026.

Creșterea taxelor pentru vehiculele poluante și stimulente pentru mașini electrice.

Consolidarea mecanismelor de combatere a evaziunii fiscale.

Ședința de Guvern s-a încheiat, la ora 18:45 și, potrivit surselor Realitatea Plus, au fost adoptate toate cele 5 proiecte luate în discuție, cel privind reforma administrației locale fiind amânat.

La ora 17:58, Guvernul a anunțat oficial agenda ședinței, care cuprinde cele 6 proiecte din Pachetul 2 de măsuri fiscale și ordonanța pentru creșterea prețului rovinietei.

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților.



Consiliul Legislativ a apreciat că proiectul, care modifică mai multe acte normative, trebuie ‘reconsiderat în totalitate, atât din punctul de vedere al configurării soluțiilor legislative preconizate, care trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, cât și din punctul de vedere al exprimării soluțiilor, în acord cu exigențele de tehnică legislativă, în mod clar, precis și fără echivoc’.



De asemenea, Consiliul Legislativ a dat aviz pozitiv cu observații și propuneri la celelalte proiecte care sunt pe ordinea de zi a ședinței Executivului.

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat favorabil, cu observații, marea majoritate a propunerilor legislative din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, în afară de cele care fac referire la guvernanța corporativă și la diminuarea numărului de personal în ASF și ANCOM, a declarat, vineri, pentru Agerpres, președintele Consiliului Economic și Social (CES), Sterică Fudulea.



Potrivit acestuia, în viziunea mediului de afaceri, măsurile fiscale propuse nu diminuează deficitul bugetar.

Executivul a decis să împartă Pachetul 2 în 6 proiecte, ca măsură de precauție. În cazul în care judecătorii CCR vor respinge unele prevederi, restul vor putea fi aplicate.