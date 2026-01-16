Un angajat al Combinatului Liberty Galați a intrat în greva foamei, în timp ce peste 3.000 de salariați se confruntă cu șomaj tehnic și salarii restante, potrivit Cartel Alfa.

”Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În acelaşi timp, conducerea este anchetată pentru delapidare şi evaziune fiscală”, au transmis, vineri, sindicaliştii Cartel Alfa într-un mesaj postat pe Facebook.

Reprezentanții sindicali susțin că situația de la combinatul din Galați nu este un incident izolat, ci „o criză socială care afectează mii de familii”. Aceștia afirmă că anchetele din ultimii ani indică posibile fapte de delapidare și evaziune fiscală comise de conducerea combinatului, cu pierderi estimate la sute de milioane de euro pentru companie și pentru bugetul public.

„În timp ce muncitorii sunt chemați la «răbdare» și «înțelegere», aflăm despre împrumuturi fictive, achiziții inexistente și bani scoși din combinat”, transmit sindicaliștii. Ei mai spun că situația de la Galați reprezintă „un simptom al unui sistem în care abuzurile sunt tolerate”.