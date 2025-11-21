Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, cel care îl găzduiește pe fugarul Sebastian Ghiță, apare menționat în dosarul „Safari la Sarajevo”, în care civilii au fost uciși în anii ’90 de italieni cu dare de mână, dispuși să plătească sume considerabile pentru a vâna oameni. Un jurnalist de investigație croat a depus marți o plângere oficială la procuratura din Milano împotriva șefului statului sârb, susținând că acesta ar fi participat sau ar fi facilitat ceea ce specialiștii numesc „turismul de lunetiști” – unul dintre cele mai șocante și mai puțin cunoscute aspecte ale războiului din fosta Iugoslavie, scrie site-ul de investigații fantome.info.ro.

Potrivit jurnaliștilor de la fantome.info.ro, „este important de menționat că fugarul Sebastian Ghiță și Aleksandar Vučić au ceva în comun, pe lângă banii dați ca mită președintelui Serbiei pentru a-l găzdui. Aceasta este depravarea morală la care au ajuns!

Amândoi vânează oameni pentru plăcerea lor: unul (Vučići, vizat de ancheta privind presupusele crime de război în dosarul Safari la Sarajevo) folosește forța împotriva celor care îl contestă, celălalt (Ghiță) împotriva propriei soții, care nu mai suportă derapajele lui sexuale.

Din acest motiv, actuala soție a lui Sebastian Ghiță, proprietara magazinelor NISA, a hotărât să părăsească cercul degradant de swingeri-halucinogeni și să își ia copilul, repatriindu-se în România. (…)

Mai mult, implicarea lui Ghiță nu se oprește la propriile abuzuri. În ceea ce poate fi numit o extensie a ‘vânătorii’ la care participă Vučići împotriva contestatarilor săi, Ghiță a contribuit financiar, sprijinind activitățile liderului sârb în schimbul găzduirii sale în Serbia. Tribunalul Penal Internațional ar trebui să cerceteze aceste susțineri financiare, care par să alimenteze setea de crime împotriva celor care îl contestă pe Vučić.

Dacă informațiile aflate în analiza procurorilor se confirmă, ne-am putea afla în fața unuia dintre cele mai tulburătoare mecanisme de intimidare transfrontalieră din ultimul deceniu — un mecanism în care influența personală devine armă, iar protecția statală se transformă în scut pentru acoperirea abuzurilor”, scrie fantome.info.ro.

