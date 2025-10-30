Guvernul federal german a aprobat miercuri majorarea salariului minim pe economie în două etape, o măsură menită să sprijine puterea de cumpărare a angajaților cu venituri mici. Astfel, de la 1 ianuarie 2026 salariul minim brut pe oră va crește la 13,90 euro, iar la începutul anului 2027 va ajunge la 14,60 euro, față de nivelul actual de 12,82 euro, transmite agenția EFE.

Peste șase milioane de persoane vor beneficia de această majorare, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

La atingerea nivelului de 14,60 euro/oră, salariul minim va fi cu aproximativ 40% mai mare decât în 2015, anul introducerii acestui sistem de protecție salarială, de atunci înregistrând deja patru creșteri.

Decizia a fost luată în pofida opoziției mediului de afaceri, dar în acord cu recomandările Comisiei pentru Salariul Minim, unde negocierile dintre sindicate și patronate au fost tensionate.

Social-democrații, parteneri în coaliția de guvernare, au promis în campania electorală creșterea salariului minim la 15 euro/oră, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unor noi ajustări în anii următori.

