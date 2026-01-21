Federația Organizațiilor Consumatorilor din Germania (VZBV) a dat în judecată supermarketul Lidl, acuzând lipsa de transparență a aplicației Lidl Plus în ceea ce privește utilizarea datelor personale ale clienților. Reprezentanții organizației susțin că utilizatorii nu sunt informați suficient de clar că reducerile și ofertele din aplicație sunt acordate în schimbul furnizării datelor cu caracter personal.

Procesul a fost însă pierdut în primă instanță. Tribunalul Regional Superior din Stuttgart a decis că, pentru moment, Lidl nu este obligat să modifice designul aplicației sau modul de prezentare a acesteia. Instanța a respins acțiunea VZBV, dar a recunoscut că situația juridică este neclară și a admis apelul, ceea ce deschide posibilitatea ca speța să ajungă la Curtea Federală de Justiție.

Directoarea executivă a VZBV, Ramona Pop, a criticat decizia instanței și modelul de funcționare al aplicațiilor de fidelizare. Ea a subliniat că „aplicațiile bonus nu sunt gratuite”, consumatorii plătind reducerile prin divulgarea datelor personale, și a cerut clarificarea la cel mai înalt nivel juridic a conceptului de „plată cu date”.

Potrivit unui sondaj citat de VZBV, 78% dintre consumatori folosesc aplicații ale supermarketurilor, iar mulți dintre ei își schimbă comportamentul de cumpărare pentru a beneficia de oferte. Deși clienții cred că economisesc bani, datele arată că economiile reale sunt reduse, în timp ce aplicațiile folosesc mecanisme de gamificare pentru a stimula achizițiile suplimentare – practici tot mai des întâlnite și în retailul alimentar.