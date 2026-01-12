Pensionarii se confruntă cu un risc dublu, aproape mortal, din cauza gerului extrem și a lipsei de căldură din locuințe. Capitala este lăsată în haos de administrația condusă de Nicușor Dan, în timp ce situația se agravează pe fondul numeroaselor avarii din sistemul de termoficare. Zeci de mii de locuințe au rămas fără căldură și apă caldă, exact când meteorologii anunță un val de frig sever, cu temperaturi care pot coborî până la -13°C.

Pentru persoanele în vârstă, aceste condiții sunt deosebit de periculoase. Mulți recurg la metode improvizate pentru a se încălzi, cea mai riscantă fiind folosirea aragazului lăsat aprins. Această practică poate duce la acumularea de monoxid de carbon, cunoscut drept „ucigașul tăcut”. Intoxicația este greu de sesizat, iar simptomele – oboseală accentuată, amețeală și stare generală de slăbiciune – pot fi confundate ușor cu alte probleme de sănătate, crescând riscul unor tragedii.

Situația este cu atât mai gravă cu cât frigul s-a intensificat la nivel național. Luni dimineață, în București s-au înregistrat -6°C, după o noapte în care temperaturile au coborât până la -13°C. În nord-vestul țării, în zone precum Satu Mare și Oradea, termometrele au indicat valori extreme de -17 și -18°C. În lipsa unor soluții rapide și eficiente, cei mai vulnerabili rămân pensionarii, prinși între frig, avarii și pericolele ascunse ale improvizațiilor.

Sursa: Realitatea Financiara